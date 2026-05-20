Прокуратура через суд лишила прав жительницу Узловой с психическим расстройством

Межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Выяснилось, что 34-летняя местная жительница, состоящая на диспансерном учете с психическим расстройством, связанным с употреблением психоактивных веществ, имеет действующее водительское удостоверение, несмотря на медицинские противопоказания к управлению автомобилем.

Прокурор обратился в суд с иском о прекращении ее права на управление транспортными средствами. Иск удовлетворен.