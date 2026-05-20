Тульские полицейские ликвидировали нарколабораторию в Подмосковье: изъято 30 кг наркотиков Фото: материалы пресс-служб.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области совместно с коллегами из 10-го отдела ГУНК МВД России при силовой поддержке Росгвардии пресекли деятельность нарколаборатории. Задержан 27-летний житель деревни Громково, организовавший производство синтетических наркотиков на своем подворье.

В хозяйственной постройке оперативники нашли емкости с реактивами общим объемом около 200 литров, порошок и кристаллические вещества, электронные весы, плитки, лабораторную посуду и перчатки со следами химикатов. Изъято около 30 килограммов наркосодержащих веществ в разных агрегатных состояниях. Экспертиза подтвердила, что содержимое двух пластиковых лотков — мефедрон общей массой 1 750 граммов. Исследование остальных изъятых веществ продолжается.

По версии следствия, задержанный работал на онлайн-наркомаркет, производя наркотики для сбыта в Московском регионе и соседних областях, включая Тульскую. Он доставлен в Тулу, возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, санкция которой предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы. Фигурант заключен под стражу.