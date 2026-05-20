Ясная Поляна представит выставку об Илье Львовиче Толстом.

22 мая 2026 года в Доме Волконского в Ясной Поляне стартует выставка, посвященная Илье Львовичу Толстому. Экспозиция собрала фотографии письма книги рисунки и предметы быта из фондов яснополянского музея и московского Государственного музея-заповедника.

Илья Львович появился на свет в усадьбе в 1866 году. С юности он помогал отцу в помощи голодающим работал в поле и осваивал сапожное дело. Лев Николаевич считал его самым литературно одаренным среди детей. В дальнейшем мужчина сменил множество профессий служил чиновником работал в банке занимался журналистикой и участвовал в деятельности Красного Креста.

После революции он переехал в США где читал лекции о наследии отца публиковал статьи в прессе и активно сотрудничал с голливудскими студиями. Благодаря поразительному внешнему сходству с классиком он сыграл роль Льва Толстого в экранизации «Воскресения» а также редактировал сценарий картины «Любовь» с Гретой Гарбо и создавал собственные киносценарии.

Посетители увидят мемуары повесть «Одним подлецом меньше» неопубликованные рукописи и очерки об Америке. Жизненный путь прослеживается через семейную переписку и архивные документы. Отдельный раздел посвящен ручному труду здесь представят деревянную брусницу для отца и резную шкатулку для матери. Также покажут судьбу потомков вернувшихся из Югославии в 1945 году и экспонаты от родственников включая портрет первой жены Софьи Философовой и личный жилет.

Открытие состоится в 15:00. Экспозиция будет доступна до 16 августа 2026 года.

