Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 мая 2026 8:35

Контролер газового оборудования предстанет перед судом за гибель двух человек из-за угарного газа в Дубне Тульской области

Свою вину обвиняемый не признал
Игорь КОПЫТОВ
Контролер газового оборудования предстанет перед судом за гибель двух человек из-за угарного газа в Дубне Тульской области

Контролер газового оборудования предстанет перед судом за гибель двух человек из-за угарного газа в Дубне Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 34-летнего уроженца Кимовска, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух лиц. С 27 апреля 2023 года по 14 декабря 2025 года мужчина работал контролером-приемщиком в организации, проводившей проверки дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирном доме на улице Садовой в поселке Дубна. Из-за ненадлежащего исполнения обязанностей в одной из квартир образовалась обратная тяга и превышение предельно допустимой концентрации угарного газа. В декабре 2025 года 30-летняя женщина и ее 28-летний супруг погибли.

Свою вину обвиняемый не признал. Уголовное дело направлено в Одоевский межрайонный суд для рассмотрения по существу.