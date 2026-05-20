Контролер газового оборудования предстанет перед судом за гибель двух человек из-за угарного газа в Дубне Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 34-летнего уроженца Кимовска, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух лиц. С 27 апреля 2023 года по 14 декабря 2025 года мужчина работал контролером-приемщиком в организации, проводившей проверки дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирном доме на улице Садовой в поселке Дубна. Из-за ненадлежащего исполнения обязанностей в одной из квартир образовалась обратная тяга и превышение предельно допустимой концентрации угарного газа. В декабре 2025 года 30-летняя женщина и ее 28-летний супруг погибли.

Свою вину обвиняемый не признал. Уголовное дело направлено в Одоевский межрайонный суд для рассмотрения по существу.