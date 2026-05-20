Заказал метадон через мессенджер и получил 1,5 года колонии житель Донского Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

Суд вынес приговор жителю Донского, обвиняемому в покушении на незаконное приобретение наркотиков в крупном размере. 25 февраля мужчина через мессенджер договорился с неизвестным о покупке метадона, перевел 7 тысяч рублей и получил адрес закладки. При попытке забрать наркотик он был задержан полицией. Из тайника изъяли сверток массой 1,18 грамма.

В суде обвиняемый признал вину и раскаялся. Суд приговорил его к 1,5 годам лишения свободы, взяв под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.