Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия20 мая 2026 8:13

Заказал метадон через мессенджер и получил 1,5 года колонии житель Донского Тульской области

Цена зелья была всего 7 тысяч рублей
Игорь КОПЫТОВ
Заказал метадон через мессенджер и получил 1,5 года колонии житель Донского Тульской области

Заказал метадон через мессенджер и получил 1,5 года колонии житель Донского Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН.

Суд вынес приговор жителю Донского, обвиняемому в покушении на незаконное приобретение наркотиков в крупном размере. 25 февраля мужчина через мессенджер договорился с неизвестным о покупке метадона, перевел 7 тысяч рублей и получил адрес закладки. При попытке забрать наркотик он был задержан полицией. Из тайника изъяли сверток массой 1,18 грамма.

В суде обвиняемый признал вину и раскаялся. Суд приговорил его к 1,5 годам лишения свободы, взяв под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.