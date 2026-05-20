В Туле двое молодых людей подозреваются в угоне двух мотоциклов со штрафстоянки. Фото: Алексей ФОКИН.

Следственный отдел по Пролетарскому району Тулы возбудил уголовное дело в отношении двух местных жителей — 20-летнего мужчины и его 17-летнего приятеля. Им инкриминируется пункт «а» части 2 статьи 166 УК РФ.

По версии следствия, 5 апреля 2026 года подозреваемые угнали со штрафстоянки два чужих мотоцикла, после чего спрятали технику во дворе одного из них.

В настоящее время следователи проводят необходимые процессуальные действия с участием задержанных. В ближайшее время им будет официально предъявлено обвинение. Похищенные мотоциклы уже изъяты и возвращены законным владельцам.