Отсутствие билетов и остановка в неположенном месте: итоги проверки автобусов в Щекино Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

В Щекино прошла проверка общественного транспорта с участием сотрудников Госавтоинспекции, Ространснадзора по ЦФО и ГУ ТО «ОПиН». Специалисты осмотрели более 15 автобусов.

Среди выявленных нарушений — невыдача билетов пассажирам и остановка в неположенном месте. Особое внимание уделялось техническому состоянию автобусов, соблюдению требований безопасности, наличию систем безналичной оплаты, видеонаблюдения и температурному режиму в салонах.

Проверки проходят на регулярной основе: с начала года состоялось более 40 выездов в районы области.