Тульского закладчика приговорили к 8,5 года колонии строгого режима

Центральный районный суд вынес приговор 36-летнему местному жителю Тимофею Шавырину. Он признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков, совершенном группой лиц по предварительному сговору в значительном размере. С 15 декабря 2025 года по 9 февраля 2026 года подсудимый через интернет вошел в состав группы закладчиков и получал вознаграждение за размещение наркотиков на территории Тулы.

Правоохранители пресекли его деятельность, изъяв синтетическое наркотическое средство массой 0,44 грамма. Шавырин полностью признал вину. Суд приговорил его к 8,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Мобильный телефон и деньги, полученные преступным путем, конфискованы. Дела остальных участников группы выделены в отдельное производство. Приговор не вступил в законную силу.