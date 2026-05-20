За сутки в Тульской области произошло пять пожаров Фото: материалы пресс-служб.

За минувшие сутки в регионе потушили пять техногенных пожаров. В Заокском районе в селе Яковлево горел частный жилой дом на площади 60 квадратных метров, при разборе завалов обнаружено тело 48-летнего мужчины. В Алексине в СНТ «Урожайное» огонь охватил три дачи (110 квадратов), в Туле горел автобус, в Ефремове — квартира (спасён один человек), в Новомосковске — мусорный контейнер. Пострадавших в этих случаях нет.

Спасатели также пять раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП — в Белевском, Заокском, Щекинском, Алексинском и Веневском районах. Происшествий на водных объектах не зафиксировано.