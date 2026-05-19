В Туле 20 мая перекроют движение на перекрестке улиц Мира и Зои Космодемьянской

В среду, 20 мая, в Туле временно ограничат движение на пересечении улиц Мира и Зои Космодемьянской. Связано это с аварийно-восстановительными работами, которые будет проводить АО «Тулагорводоканал».

С 9 утра до 8 вечера 20 мая на указанном участке улиц введут запрет на проезд всех видов транспорта. Объехать закрытый участок можно будет по второстепенным улицам.

На время работ изменится схема движения автобусов маршрута № 50 «улица Седова — улица Новомосковская». Автобусы поедут через улицы Макаренко, Болдина, Белкина, Мира, проспект Ленина, Советскую, Оборонную, Староникитскую, Кауля и Новомосковскую.

В обратном направлении маршрут пройдет через Новомосковскую, Кауля, Староникитскую, Оборонную, Советскую, проспект Ленина, Мира, Белкина, Тульского рабочего полка, Орловскую, Болдина, Макаренко и Седова.

Жителей и гостей города просят заранее учитывать эту информацию при планировании поездок.