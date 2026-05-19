Двое мужчин предстанут перед судом за разбойное нападение на 74-летнюю пенсионерку в Тульской области

Прокуратура Щекинского района утвердила обвинительное заключение в отношении двух жителей региона, обвиняемых в разбое с незаконным проникновением в жилище (ч. 3 ст. 162 УК РФ). Одному из них также инкриминируется неприбытие без уважительных причин в орган внутренних дел после освобождения из мест лишения свободы при установленном административном надзоре (ч. 1 ст. 314.1 УК РФ).

24 января злоумышленники, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проникли в квартиру 74-летней пенсионерки в Щекинском районе через незапертую дверь. Угрожая насилием, они похитили 25 тысяч рублей. При попытке женщины оказать сопротивление один из нападавших оттолкнул ее, отчего она упала.

Уголовное дело направлено в Щекинский межрайонный суд. Рассмотрение назначено на ближайшее время.