Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 мая 2026 12:20

Суд взыскал с осужденного за покушение на убийство более 253 тысяч рублей за вертолет для пострадавшей в Тульской области

Санавиация потребовалась ля спасения ее жизни
Игорь КОПЫТОВ
Суд взыскал с осужденного за покушение на убийство более 253 тысяч рублей за вертолет для пострадавшей в Тульской области

Суд взыскал с осужденного за покушение на убийство более 253 тысяч рублей за вертолет для пострадавшей в Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН.

Узловский районный суд рассмотрел иск Тульского транспортного прокурора о взыскании расходов на санитарно-авиационную эвакуацию потерпевшей. Приговором местный житель был признан виновным в покушении на убийство и приговорен к 6,5 года колонии строгого режима.

В результате преступления женщина получила колото-резаную рану шеи с повреждением сосудов. Для ее спасения 3 августа 2024 года потребовалась медицинская эвакуация вертолетом. Длительность вылета составила 1 час 15 минут, стоимость летного часа - 220 068 рублей. Такие расходы не покрываются ОМС.

Суд установил прямую причинно-следственную связь между действиями осужденного и необходимостью эвакуации. Как результат - иск удовлетворен: с мужчины взыскано 253 078 рублей. Решение не вступило в законную силу.