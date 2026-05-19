Суд взыскал с осужденного за покушение на убийство более 253 тысяч рублей за вертолет для пострадавшей в Тульской области

Узловский районный суд рассмотрел иск Тульского транспортного прокурора о взыскании расходов на санитарно-авиационную эвакуацию потерпевшей. Приговором местный житель был признан виновным в покушении на убийство и приговорен к 6,5 года колонии строгого режима.

В результате преступления женщина получила колото-резаную рану шеи с повреждением сосудов. Для ее спасения 3 августа 2024 года потребовалась медицинская эвакуация вертолетом. Длительность вылета составила 1 час 15 минут, стоимость летного часа - 220 068 рублей. Такие расходы не покрываются ОМС.

Суд установил прямую причинно-следственную связь между действиями осужденного и необходимостью эвакуации. Как результат - иск удовлетворен: с мужчины взыскано 253 078 рублей. Решение не вступило в законную силу.