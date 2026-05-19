НовостиОбщество19 мая 2026 11:58

Тульская прокуратура через суд добивается возврата 180 тысяч рублей обманутой лжеэнергетиками пенсионерке

В ходе следствия была установлена личность «дроппера»
Игорь КОПЫТОВ
Межрайонная Узловская прокуратура провела проверку по обращению пожилой женщины, у которой в октябре 2024 года неизвестные по телефону, представившись сотрудниками энергосбытовой компании, выманили 180 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В ходе следствия установлен житель Республики Татарстан, который выполнял роль «дроппера» - его счет использовался для обналичивания похищенных средств.

Для защиты прав пенсионерки прокурор обратился в суд с иском о взыскании с владельца счета суммы неосновательного обогащения. Рассмотрение дела находится на контроле прокуратуры.