Тульская прокуратура через суд добивается возврата 180 тысяч рублей обманутой лжеэнергетиками пенсионерке Фото: Алексей ФОКИН.

Межрайонная Узловская прокуратура провела проверку по обращению пожилой женщины, у которой в октябре 2024 года неизвестные по телефону, представившись сотрудниками энергосбытовой компании, выманили 180 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В ходе следствия установлен житель Республики Татарстан, который выполнял роль «дроппера» - его счет использовался для обналичивания похищенных средств.

Для защиты прав пенсионерки прокурор обратился в суд с иском о взыскании с владельца счета суммы неосновательного обогащения. Рассмотрение дела находится на контроле прокуратуры.