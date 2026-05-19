60-летний туляк отдал курьерам почти два миллиона рублей после звонков о «спасении» денег Фото: Алексей ФОКИН.

За прошедшие сутки жертвами мошенников стали пять жителей региона в возрасте от 40 до 70 лет. Общая сумма ущерба превысила 3,5 миллиона рублей.

Больше всех потерял 60-летний мужчина из Зареченского округа Тулы. Несколько дней неизвестные обрабатывали его по телефону и в мессенджерах, оказывая психологическое давление. Они убедили его, что его сбережения пытаются украсть, и для их «спасения» нужно передать деньги «доверенным лицам». Потерпевший встретился с курьером около жилого дома в Зареченском округе и отдал ему 1 850 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).