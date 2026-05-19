Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 мая 2026 12:42

60-летний туляк отдал курьерам почти два миллиона рублей после звонков о «спасении» денег

Возбуждено уголовное дело
Игорь КОПЫТОВ
60-летний туляк отдал курьерам почти два миллиона рублей после звонков о «спасении» денег

60-летний туляк отдал курьерам почти два миллиона рублей после звонков о «спасении» денег

Фото: Алексей ФОКИН.

За прошедшие сутки жертвами мошенников стали пять жителей региона в возрасте от 40 до 70 лет. Общая сумма ущерба превысила 3,5 миллиона рублей.

Больше всех потерял 60-летний мужчина из Зареченского округа Тулы. Несколько дней неизвестные обрабатывали его по телефону и в мессенджерах, оказывая психологическое давление. Они убедили его, что его сбережения пытаются украсть, и для их «спасения» нужно передать деньги «доверенным лицам». Потерпевший встретился с курьером около жилого дома в Зареченском округе и отдал ему 1 850 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).