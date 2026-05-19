Житель Новомосковска осужден на три года за разбойное нападение.

Новомосковский районный суд Тульской области вынес приговор по уголовному делу о разбое. Подсудимым выступал 19-летний местный житель, признанный виновным по части 2 статьи 162 УК РФ.

Установлено, что 4 февраля 2026 года обвиняемый вместе со своим знакомым, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напали на 42-летнего мужчину у магазина на улице Гвардейской в Новомосковске. Злоумышленники избили потерпевшего и похитили его мобильный телефон, после чего скрылись с места происшествия и распорядились похищенным по своему усмотрению.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Материалы в отношении второго участника преступления выделены в отдельное производство для дальнейшего расследования.