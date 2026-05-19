Собственника земли в Дубенском районе оштрафовали за игнорирование предписания Россельхознадзора.

В сентябре 2025 года Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям провело проверку исполнения ранее выданного предписания в отношении владельца земельного участка сельскохозяйственного назначения в Дубенском районе Тульской области.

Площадь участка составляет 70,79 гектара. По результатам надзорного мероприятия установлено, что требования предписания не выполнены: земля не вовлечена в сельскохозяйственный оборот, не используется для производства, а работы по очистке территории от сорной и древесно-кустарниковой растительности не проводились.

В связи с этим в отношении собственника возбудили административное дело по части 25 статьи 19.5 КоАП РФ, повторно выдали предписание об устранении нарушений, а материалы дела направили в суд.

В апреле 2026 года судебное решение подтвердило нарушение и назначило административный штраф.