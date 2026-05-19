9 лет за решеткой проведет забивший знакомого насмерть пожилой туляк Фото: Алексей ФОКИН.

Кимовский районный суд Тульской области вынес приговор 72-летнему уроженцу Чеченской Республики. Пенсионер признан виновным в убийстве.

Установлено, что днем 17 октября 2025 года мужчина распивал спиртное в своем доме вместе с приятелем. Между собутыльниками вспыхнула ссора. В ходе конфликта пожилой человек схватил деревянную палку и нанес ею знакомому не менее 31 удара. Жертва получила множественные травмы головы, туловища и рук. От полученных повреждений 49-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Виновного приговорили к 9 годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.