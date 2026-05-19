В Туле из-за жары бесплатно раздают питьевую воду.

В Туле в связи с аномальной жарой — температура воздуха превышает 27 градусов — организована бесплатная раздача питьевой воды.

Получить воду можно ежедневно с 10:00 до 18:00 в точках по продаже кваса, расположенных на улице Максима Горького, дом 14; на Октябрьской, дом 9; на пересечении улиц Марата и Плеханова; на улице Фрунзе, дом 5; на углу Жаворонкова и Фридриха Энгельса; на Октябрьской, дом 95; а также на Красноармейском проспекте, дом 48, корпус 2.

Дополнительно вода раздаётся в точках сети «Мой кофе», где продаются безалкогольные напитки. Эти адреса: проспект Ленина, дома 125 и 92; улица Металлистов возле здания Сбербанка; улица Вильямса, дом 32; и улица Кутузова, дом 13. Время работы — с 10:00 до 18:00.

Еще одна точка выдачи организована на пересечении проспекта Ленина и улицы Советской, рядом с торговым центром «Гостиный двор». Здесь воду можно получить с 10:00 до 16:00.

Горожанам и гостям Тулы рекомендуется пользоваться этой возможностью в жаркие дни, чтобы избежать перегрева и обезвоживания.