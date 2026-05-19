Гость похитил арбалет и фонари с дачи в тульских Барсуках

В отдел полиции «Ленинский» обратилась 60-летняя тулячка, владелица дачного участка в поселке Барсуки. Женщина заявила о пропаже спортивного арбалета и двух фонарей. Общая стоимость похищенного составила 31 тысячу рублей.

Оперативники быстро вышли на след подозреваемого. Им оказался 25-летний житель Центрального округа Тулы, который распивал спиртное в компании сына потерпевшей. В какой-то момент молодой человек заметил оставленное без присмотра имущество и похитил его. Часть украденного стражам порядка удалось изъять.

Следователь возбудил уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».