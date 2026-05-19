Тульские рукопашники завоевали золото и бронзу на Всероссийских соревнованиях. Фото: Алексей ФОКИН.

С 15 по 17 мая во Владимире состоялись Всероссийские соревнования по рукопашному бою среди мужчин и женщин, приуроченные к памяти актера театра и кино Александра Дедюшко. За награды сражались около 110 спортсменов из 24 регионов России.

Представители Тульской области показали достойные результаты. В мужской весовой категории до 62 кг победителем стал Евгений Февралев. Этот успех позволил ему выполнить норматив мастера спорта России по рукопашному бою.

В категории до 73 кг бронзовую медаль завоевал Абдулгамид Раджабкадиев, занявший третье место.

Подготовку спортсменов к турниру обеспечивали тренеры Дмитрий Дагаев, Джавид Ахадов и Рабазан Багомедов.