НовостиОбщество19 мая 2026 7:14

За выходные в Тульской области задержали 27 водителей в состоянии опьянения

Среди нарушителей — лица без прав и те, кто отказался от медосвидетельствования
Михаил КОРЕНЮГИН
За выходные в Тульской области задержали 27 водителей в состоянии опьянения.

Фото: Алексей ФОКИН.

С 15 по 17 мая сотрудники ГИБДД в Тульской области выявили 27 случаев управления транспортом в состоянии опьянения. Среди нарушителей были как водители, находившиеся за рулем в нетрезвом виде впервые, так и те, кто нарушил закон повторно.

В частности, 13 человек попались именно за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Еще четыре гражданина, не имея водительских прав, также управляли машиной в пьяном виде. Шесть водителей отказались пройти медицинское освидетельствование.

Кроме того, в отношении одного автолюбителя составлены материалы проверки по факту повторного нарушения. Ему может быть предъявлено обвинение по статье 264.1 УК РФ.