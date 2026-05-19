За выходные в Тульской области задержали 27 водителей в состоянии опьянения.

С 15 по 17 мая сотрудники ГИБДД в Тульской области выявили 27 случаев управления транспортом в состоянии опьянения. Среди нарушителей были как водители, находившиеся за рулем в нетрезвом виде впервые, так и те, кто нарушил закон повторно.

В частности, 13 человек попались именно за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Еще четыре гражданина, не имея водительских прав, также управляли машиной в пьяном виде. Шесть водителей отказались пройти медицинское освидетельствование.

Кроме того, в отношении одного автолюбителя составлены материалы проверки по факту повторного нарушения. Ему может быть предъявлено обвинение по статье 264.1 УК РФ.