В Новомосковске 18-летнего местного жителя осудили на 10 лет за попытку сбыта наркотиков и взятку полицейскому. Фото: Алексей ФОКИН.

Новомосковский районный суд Тульской области вынес приговор 18-летнему молодому человеку, признанному виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств и даче взятки должностному лицу.

Суд установил, что в январе 2026 года подсудимый, действуя в составе организованной преступной группы в роли «закладчика», получил через интернет координаты двух тайников с наркотиками. Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Новомосковску задержали мужчину, провели личный досмотр и обыск его жилья. В результате было изъято более 179 граммов производного N-метилэфедрона.

После задержания молодой человек, стремясь избежать уголовной ответственности, предложил сотруднику полиции взятку в размере 500 тысяч рублей. При передаче части оговоренной суммы — более 28 тысяч рублей — его противоправные действия были пресечены правоохранителями.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Мобильный телефон, использовавшийся для совершения преступлений, а также переданные денежные средства конфискованы в доход государства.