Туляк купил с чужой банковской карты поддельные права Фото: Алексей ФОКИН.

Одоевский межрайонный суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в краже денег с банковской карты и использовании поддельного водительского удостоверения.

В конце декабря 2024 года подсудимый нашел банковскую карту знакомой и на следующий день снял в продуктовом магазине 30 тысяч рублей.

В августе 2025 года мужчина увидел в интернете рекламу об изготовлении водительских прав за деньги. Через мессенджер он договорился о покупке, отправил свои данные и фотографию, а затем перевел 70 тысяч рублей. Поддельное водительское удостоверение он получил почтой, после чего хранил его и использовал при управлении автомобилем вплоть до изъятия сотрудниками правоохранительных органов.

Мужчина признал вину и раскаялся. Его приговорили к шести месяцам ограничения свободы со штрафом в размере 105 тысяч рублей.