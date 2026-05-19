В Тульской области за прошедшие сутки ликвидировали два пожара.

За прошедшие сутки 18 мая в Тульской области не допущено чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах.

Сотрудники МЧС России потушили два техногенных пожара.

На улице Маяковского в Новомосковске огнеборцы ликвидировали возгорание в автомобиле. В работе участвовали семь человек и две единицы спецтехники.

На улице 3-Пятилетки в Киреевске спасатели справились с пожаром в сарае на площади 12 квадратных метров. К тушению привлекались девять человек и три единицы техники.

Также сотрудники МЧС России выезжали на ликвидацию последствий одного дорожно-транспортного происшествия в городе Туле