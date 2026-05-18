Движение в центре Тулы ограничат 23 мая из-за полумарафона «ЗаБег.РФ»

В предстоящую субботу, 23 мая, в Советском округе Тулы введут временные дорожные ограничения. Связано это с проведением полумарафона «ЗаБег.РФ Тула».

В целях обеспечения безопасности дорожного движения с полуночи до двух часов дня запретят остановку и стоянку транспорта, а с восьми утра до двух часов дня ограничат движение на трех участках.

В зону ограничений попадают улица Первомайская — от ул. Фридриха Энгельса до ул. Дмитрия Ульянова, улица Дмитрия Ульянова — от ул. Первомайской до ул. Тульского рабочего полка, а также улица Фрунзе — от ул. Первомайской до ул. Льва Толстого.

В связи с этим автобусы маршрутов № 11, 12, 26, 40, 38, 54, 58 и троллейбусы маршрутов № 4 и 5 поедут по измененным схемам.

Автомобилистов просят заранее планировать маршруты с учетом перекрытий.