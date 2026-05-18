Администратор автошколы похитила 548 тысяч рублей в Алексине Тульской области

Суд в Алексине вынес приговор местной жительнице, обвиняемой в мошенничестве с использованием служебного положения. Женщина работала администратором одной из автошкол. С 24 февраля по 14 ноября 2025 года она вносила подложные сведения в приходные кассовые ордера и похищала деньги, которые учащиеся вносили за обучение. Общая сумма ущерба составила 548 тысяч рублей.

В суде женщина признала вину и раскаялась. Суд назначил ей штраф в размере 150 тысяч рублей. До вступления приговора в силу она останется под подпиской о невыезде. Решение не вступило в законную силу.