В Туле началась фрезеровка дорожного полотна на Красноармейском проспекте Фото: Алексей ФОКИН.

В Туле стартовал ремонт Красноармейского проспекта. Подрядчик приступил к работам на минувших выходных. Протяженность объекта составляет более двух километров, стоимость контракта — около 420 миллионов рублей. Сейчас ведется фрезерование старого асфальтового покрытия на проезжей части, параллельно начали разбирать плитку на тротуаре.

На проспекте уложат подстилающий слой из АГБС — материала, усиливающего прочность дороги и предотвращающего образование колейности — а также два верхних слоя асфальтобетона. Заменят бордюрный камень и тротуарное покрытие, обновят знаки и разметку. Ширина тротуаров составит три метра, а от улицы Советской до Дмитрия Ульянова появится велодорожка шириной более двух метров с асфальтобетонным покрытием.

На пересечениях с улицами Лейтейзена, Фрунзе и Дмитрия Ульянова обустроят диагональные пешеходные переходы — новинку для Тулы. Завершить ремонт на Красноармейском проспекте планируют к началу октября.

Всего в этом году в Туле по нацпроекту отремонтируют четыре участка дорог общей протяженностью более пяти километров: Красноармейский проспект, улицы Новомосковскую, Федора Смирнова и Галкина. Стоимость всех работ превысит 720 миллионов рублей.

Водителей предупреждают о возможных частичных ограничениях движения.