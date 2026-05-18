В Донском пьяный водитель автомобиля BMW без прав врезался в столб. Фото: материалы пресс-служб.

17 мая, около 02:00, на 14-м километре автодороги «Новомосковское кольцо» в городском округе Донской произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 21-летний молодой человек, управлявший автомобилем BMW 320i, не справился с управлением и совершил наезд на опору линии электропередачи. При этом водитель не имел права управления транспортными средствами и находился в состоянии алкогольного опьянения (0,266 мг/л).

В результате аварии травмы различной степени тяжести получил пассажир автомобиля — 22-летний молодой человек. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.