Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 мая 2026 13:50

В Донском пьяный водитель автомобиля BMW без прав врезался в столб

В ДТП пострадал пассажир легковушки
Михаил КОРЕНЮГИН
В Донском пьяный водитель автомобиля BMW без прав врезался в столб.

В Донском пьяный водитель автомобиля BMW без прав врезался в столб.

Фото: материалы пресс-служб.

17 мая, около 02:00, на 14-м километре автодороги «Новомосковское кольцо» в городском округе Донской произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 21-летний молодой человек, управлявший автомобилем BMW 320i, не справился с управлением и совершил наезд на опору линии электропередачи. При этом водитель не имел права управления транспортными средствами и находился в состоянии алкогольного опьянения (0,266 мг/л).

В результате аварии травмы различной степени тяжести получил пассажир автомобиля — 22-летний молодой человек. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.