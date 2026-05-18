Кулинарный цех «Голд Фиш» в Туле приостановил работу на три месяца из-за нарушений санитарных норм. Фото: Алексей ФОКИН.

В Туле на девяносто суток приостановлена деятельность кулинарного цеха «Голд Фиш», расположенного на улице Литейной, дом 28. Такое решение принято после проверки Управления Роспотребнадзора по Тульской области, проведенной 13 мая 2026 года.

Поводом для инспекции стало обращение о пищевом отравлении двух человек, связанном с употреблением роллов. В ходе расследования специалисты надзорного ведомства обнаружили в цехе серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

В частности, производство велось без надлежащих условий для подготовки сырья, отсутствовало оборудование для санитарной обработки яиц. Не соблюдались температурные режимы хранения продуктов, фиксировались нарушения сроков годности ингредиентов, а также режима обработки кухонного инвентаря. В холодильниках находилась продукция без маркировки, а условия хранения замороженных морепродуктов не контролировались.

Выявленные недостатки создают реальную угрозу для здоровья потребителей. Индивидуальный предприниматель признала свою вину. В качестве наказания назначено административное приостановление деятельности цеха на срок девяносто суток.