Тула
НовостиОбщество18 мая 2026 12:44

Оксана Вехина возглавила министерство сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии Тульской области

Об этом сообщил Губернатор Дмитрий Миляев на оперативном совещании
Михаил КОРЕНЮГИН
Оксана Вехина возглавила министерство сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии Тульской области.

Фото: Алексей ФОКИН.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев на оперативном совещании сообщил о кадровых изменениях в региональном правительстве. Новым министром сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии назначена Оксана Вехина.

До этого назначения она занимала пост заместителя министра в том же ведомстве, поэтому хорошо знакома с направлениями работы и текущими задачами отрасли.

Прежний руководитель министерства Алексей Степин оставил должность в феврале 2026 года в связи с назначением на пост заместителя председателя Правительства Тульской области.