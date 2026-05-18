Оксана Вехина возглавила министерство сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии Тульской области. Фото: Алексей ФОКИН.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев на оперативном совещании сообщил о кадровых изменениях в региональном правительстве. Новым министром сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии назначена Оксана Вехина.

До этого назначения она занимала пост заместителя министра в том же ведомстве, поэтому хорошо знакома с направлениями работы и текущими задачами отрасли.

Прежний руководитель министерства Алексей Степин оставил должность в феврале 2026 года в связи с назначением на пост заместителя председателя Правительства Тульской области.