20-летнюю мотоциклистку госпитализировали в больницу после ДТП в Ясногорском районе.

16 мая около 20:00 на 147-м километре федеральной автодороги М-2 «Крым» в Ясногорском районе Тульской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мототранспорта.

По предварительным данным, 20-летняя девушка, управлявшая мотоциклом марки «КТМ», не справилась с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось.

Водитель получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.