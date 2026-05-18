Штраф в 100 тысяч за хищение маткапитала получила жительница Алексина Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

Суд в Алексине вынес приговор местной жительнице, обвиняемой в мошенничестве при получении социальных выплат. После рождения первого ребенка она приобрела право на материнский капитал. В 2022 году женщина выдала доверенность незнакомке, которая оформила на ее имя земельный участок в Кировской области. Затем обвиняемая заключила договор займа на 530 тысяч рублей якобы на строительство жилья, после чего обратилась в Пенсионный фонд с просьбой направить средства маткапитала (524 527 рублей) на погашение займа. Деньги были перечислены, но на улучшение жилищных условий они не пошли — женщина распорядилась ими по своему усмотрению.

Суд признал ее виновной и назначил штраф в размере 130 тысяч рублей, который затем смягчил до 100 тысяч. Приговор не вступил в законную силу, осужденная остается под подпиской о невыезде.