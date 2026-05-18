Тулячка передала курьеру мошенников почти три с половиной миллиона рублей Фото: Алексей ФОКИН.

За минувшие пятницу и выходные жертвами мошенников стали девять жителей региона в возрасте от 21 года до 85 лет. Общая сумма ущерба превысила 8 миллионов рублей.

Больше всех потеряла 48-летняя женщина из Советского округа Тулы. Несколько дней неизвестные обрабатывали ее по телефону и в мессенджерах, оказывая психологическое давление. Они убедили ее, что ее сбережения пытаются украсть, и для их «спасения» нужно передать деньги «доверенным лицам». Женщина направилась в Москву, встретилась с курьером и отдала ему 3 400 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).