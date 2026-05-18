Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 мая 2026 10:57

12 лет колонии за сбыт мефедрона получил житель Новомосковска Тульской области

Дома у него обнаружили еще и исходное сырье
Игорь КОПЫТОВ
12 лет колонии за сбыт мефедрона получил житель Новомосковска Тульской области

12 лет колонии за сбыт мефедрона получил житель Новомосковска Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН.

Новомосковский районный суд вынес приговор 46-летнему местному жителю. Он признан виновным в незаконном сбыте и покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере.

15 декабря прошлого года мужчина продал смесь с мефедроном массой 1,31 грамма. Наркотик изъяли полицейские при личном досмотре покупателя. При обыске в квартире наркосбытчика нашли более 8 граммов мефедрона, расфасованного в пакеты, электронные весы, изоленту и множество пустых пакетов для фасовки.

Суд приговорил новомосковца к 12 годам лишения свободы в колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее за незаконное приобретение наркотиков был осужден к 1 году 8 месяцам колонии общего режима и его покупатель.