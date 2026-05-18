В Туле в ходе комплексных рейдов полиция и дружинники пресекли десятки правонарушений

Сотрудники ППС, подразделений по делам несовершеннолетних, Центра по противодействию экстремизму совместно с народной дружиной провели комплексную отработку в Центральном и Советском округах. Особое внимание уделялось торгово-развлекательным центрам, паркам и другим местам отдыха.

За время рейдов групповых нарушений и чрезвычайных происшествий не допущено. Составлено 33 протокола за распитие алкоголя в запрещённых местах (ст. 20.20 КоАП РФ), 8 — за курение табака в неположенных местах (ст. 6.24 КоАП РФ), 13 материалов в отношении подростков или их родителей, 4 протокола за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ) и 1 — за уклонение от наказания (ст. 20.25 КоАП РФ).

Полицейские также проверили 19 иностранных граждан и 6 лиц, состоящих под административным надзором. Со всеми нарушителями и их законными представителями проведены профилактические беседы.