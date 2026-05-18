Россельхознадзор аннулировал декларацию тульского фермера на партию пшеницы. Фото: Алексей ФОКИН.

В мае 2026 года Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям провело дистанционное контрольное мероприятие в отношении индивидуального предпринимателя — главы крестьянско-фермерского хозяйства из Арсеньевского района Тульской области.

В ходе мониторинга данных Федеральной государственной информационной системы Росаккредитации выявлено, что предприниматель зарегистрировал декларацию о соответствии на партию пшеницы массой 170 тонн.

Однако экспертиза документов показала серьезные нарушения. В протоколе испытаний, на основании которого оформлена декларация, не указано место отбора образцов зерна, что делает невозможной идентификацию декларируемой партии. Кроме того, в документе отсутствует уникальный номер записи об аккредитации испытательной лаборатории, а также нет сведений о применении пестицидов и агрохимикатов при выращивании этой зерновой культуры.

По результатам проверки Россельхознадзор принял решение признать декларацию о соответствии на данную партию пшеницы недействительной.

Индивидуальному предпринимателю вынесено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения качества и безопасности зерна.