НовостиОбщество18 мая 2026 9:30

Больше 130 миллионов администрация Тулы направит на субсидирование автобусных перевозок

Речь идет о маршрутах по регулярным тарифам
Игорь КОПЫТОВ
На портале госзакупок размещен лот о выделении более 100 миллионов рублей на субсидирование автобусных перевозок по регулируемым тарифам.

Эти маршруты являются социально значимыми: тариф утверждает мэрия, перевозчик не может изменить его в одностороннем порядке. На таких автобусах действуют социальные карты и льготные проездные для пенсионеров, студентов и школьников.

16 контрактов обязывают перевозчика соблюдать расписание (с контролем через ГЛОНАСС), поддерживать чистоту в салонах и обеспечивать исправность оборудования для безналичной оплаты.