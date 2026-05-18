21 мая часть тульского Заречья на целый день останется без воды

В четверг, 21 мая, в нескольких районах Зареченского округа Тулы пройдут плановые отключения холодного водоснабжения. Об это сообщает АО «Тулагорводоканал».

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ, 21 мая с 8 утра до полуночи будет полностью прекращена подача холодной воды в Северной части Заречья, поселке Горелки, микрорайоне Солнечный, Гарнизонный проезд, поселке Октябрьский, а также ЖК «Пряничная слобода», «Смарт», «Баташи» и «Авион».

Кроме того, без воды останутся воинская часть в Хомяково, поселок и деревня Рождественка, деревни Семеновка, Ульяновка и Некрасово.

Туляков предупреждают, что по окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.