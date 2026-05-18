Россельхознадзор выявил нарушения ветеринарных правил у тульских предпринимателей. Фото: Алексей ФОКИН.

В апреле 2026 года специалисты регионального управления Россельхознадзора провели серию обязательных профилактических визитов к местным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере сельского хозяйства. В ходе инспекций были зафиксированы нарушения нескольких федеральных ветеринарных норм и правил.

Выяснилось, что в проверяемых хозяйствах не велся надлежащий учет и маркировка содержащихся животных и птицы. Кроме того, собственники игнорировали обязательные профилактические мероприятия, включая диагностические исследования и обработки поголовья от инфекционных заболеваний. Также были выявлены проблемы с документооборотом: входящие электронные ветеринарные сопроводительные документы не гасились в установленные сроки.

Отдельное внимание инспекторы уделили условиям убоя. Помещения, предназначенные для этих работ, не были укомплектованы необходимым уборочным инвентарем, а стерилизатор для ножей находился в неисправном состоянии.

По результатам проверок надзорное ведомство выдало предпринимателям официальные предписания с требованием в полном объёме устранить все выявленные несоответствия. Контроль за исполнением данных требований взят на постоянный мониторинг.