Туляк заплатит 1,5 тысячи рублей за татуировку с нацистской символикой

Привокзальный районный суд Тулы привлек к ответственности местного жителя, который 14 мая в общественном месте - у спорт-бара на улице Болдина - демонстрировал татуировку с изображением нацистской символики.
В суде мужчина признал вину. Суд назначил ему штраф в размере 1500 рублей. Постановление не вступило в законную силу.
Ранее за аналогичные нарушения в регионе уже штрафовали, например, жителей Суворова и Богородицка. Полиция продолжает мониторинг соцсетей и общественных мест на предмет экстремистских проявлений.