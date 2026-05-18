НовостиОбщество18 мая 2026 8:01

Туляк заплатит 1,5 тысячи рублей за татуировку с нацистской символикой

Это уже не первый подобный случай с начала года
Игорь КОПЫТОВ
Фото: Алексей ФОКИН.

Привокзальный районный суд Тулы привлек к ответственности местного жителя, который 14 мая в общественном месте - у спорт-бара на улице Болдина - демонстрировал татуировку с изображением нацистской символики.

В суде мужчина признал вину. Суд назначил ему штраф в размере 1500 рублей. Постановление не вступило в законную силу.

Ранее за аналогичные нарушения в регионе уже штрафовали, например, жителей Суворова и Богородицка. Полиция продолжает мониторинг соцсетей и общественных мест на предмет экстремистских проявлений.