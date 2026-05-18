НовостиОбщество18 мая 2026 7:39

Мошенники через взлом «Госуслуг» убедили туляка отдать почти два миллиона рублей

Прокуратура контролирует ход расследования
Игорь КОПЫТОВ
Фото: Алексей ФОКИН.

За период с 6 по 15 мая жертвами телефонных и интернет-мошенников стали 24 жителя региона. Общая сумма похищенного превысила 14 млн рублей. Злоумышленники представлялись сотрудниками правоохранительных органов и Банка России, сообщали о подозрительных операциях и требовали перевести деньги на «безопасные счета».

В одном из случаев мошенники выманили у жителя областного центра номер СНИЛС и код из SMS под предлогом корректного расчета трудового стажа и пенсии. Вскоре потерпевший получил уведомление о входе в его личный кабинет на «Госуслугах». Затем ему позвонил якобы сотрудник службы безопасности, сообщил о взломе аккаунта и заявил, что его деньги переведены на счета экстремистских организаций. Чтобы избежать уголовной ответственности за финансирование терроризма, мужчина обналичил все средства и передал их «оперативному» сотруднику. Ущерб составил 1,8 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Прокуратура контролирует ход расследования.