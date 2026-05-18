Картофельное производство в Тульской области получило экологическое разрешение после проверки прокуратуры. Фото: Алексей ФОКИН.

Тульская природоохранная прокуратура провела надзорную проверку коммерческой структуры, которая занимается переработкой и консервированием картофеля в регионе. В ходе инспекции выяснилось, что компания эксплуатирует цех фасовки и первичной переработки сырья, относящийся к объектам первой категории негативного воздействия на окружающую среду. При этом у организации отсутствовал обязательный комплексный экологическое разрешение.

После вмешательства надзорного ведомства прокурор направил представление генеральному директору предприятия. По итогам его рассмотрения компания в установленном порядке получила необходимый разрешительный документ.

Дополнительно прокуратура обеспечила привлечение к ответственности виновного должностного лица. За осуществление хозяйственной деятельности без комплексного экологического разрешения (статья 8.47 КоАП РФ) ему назначен административный штраф в размере четырех тысяч рублей.