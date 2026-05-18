Тульские самбисты завоевали семь медалей на Всероссийских соревнованиях. Фото: Алексей ФОКИН.

С 14 по 17 мая в деревне Хмелинец Липецкой области прошли Всероссийские соревнования по самбо среди сельской молодежи. За награды боролись 195 юных спортсменов в возрасте от 12 до 14 лет, представлявших 23 региона России.

Сборная Тульской области показала высокий результат и вернулась с семью медалями. Золото завоевали Анна Шишкова в весовой категории до 55 килограммов из Областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по единоборствам и Семен Савушкин в категории до 59 килограммов из алексинской ДЮСШ №3 «Атлет».

Серебряную награду привез Ярослав Антонов из той же алексинской школы, выступавший в весе до 65 килограммов.

Бронзовыми призерами стали четыре тульские спортсменки и один юноша. Дарья Нишанова (37 кг), Марина Канарейкина (40 кг) и Анна Выборнова (55 кг) представляют Областную СДЮШОР по единоборствам, а Алексей Григорьев (46 кг) — ДЮСШ №3 «Атлет» из Алексина.