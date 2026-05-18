В Тульской области за прошедшие сутки потушили три пожара и ликвидировали последствия двух ДТП. Фото: Алексей ФОКИН.

За прошедшие сутки в Тульской области не зарегистрировано чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах.

Сотрудники МЧС России ликвидировали три техногенных пожара.

На улице Луначарского в Туле огнеборцы потушили возгорание в четырех хозяйственных постройках на площади 60 квадратных метров. В работе участвовали 11 человек и три единицы техники.

В Богородицке, в третьем переулке микрорайона Ждановский, спасатели справились с пожаром в расселённом многоквартирном доме на площади 225 квадратных метров. К тушению привлекались восемь человек и три единицы техники.

В садоводческом товариществе «Березка» в деревне Дементеево городского округа Тула был потушен частный жилой дом на площади 48 квадратных метров. В работе участвовали 17 спасателей и пять единиц спецтехники.

Также сотрудники МЧС России выезжали на ликвидацию последствий двух дорожно-транспортных происшествий — в Узловском районе и в городе Туле.