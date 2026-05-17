Хлеб, рыба и алкоголь стали лидерами по росту цен в Тульской области за год.

По данным Туластата, за прошедший год в Тульской области наиболее заметный рост цен зафиксирован на три категории товаров: хлеб, замороженную рыбу и алкоголь.

Если сравнивать с мартом предыдущего года, то хлебобулочные изделия стали дороже на 22,1%. Мороженая рыба в неразделанном виде прибавила в стоимости 15%, а алкогольная продукция -12%.

Базовый индекс потребительских цен в регионе составил 100,5%, что на 0,3 процентного пункта выше показателя годовой давности. При этом данный индикатор не учитывает сезонные и административные колебания стоимости товаров.

В целом продовольственные товары в марте текущего года подорожали на 0,5% (годом ранее прирост был 0,4%).

На рынке непродовольственных товаров также зафиксирован рост цен на уровне 0,5%. Среди этой категории товаров за год сильнее всего подорожали моющие средства, бензин и лекарственные препараты.