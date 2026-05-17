Тульский ТЗМС выиграл у «Торпедо-2» в Нижнем Новгороде и сравнял счет в полуфинальной серии. Фото: Алексей ФОКИН.

16 мая в Нижнем Новгороде состоялся очередной матч полуфинальной серии чемпионата России по футзалу, в котором тульский ТЗМС одержал победу над местным «Торпедо-2» со счетом 2:0.

«Заводчане» с первых минут захватили инициативу и активно атаковали, что принесло результат: точными ударами отметились Александр Рудаков и Кирилл Шмидгаль.

Напомним, что полуфинальная серия играется до трех побед, и после этой встречи счет в противостоянии стал 2:2. Таким образом, все решится в пятом, решающем матче.

Второй финалист чемпионата, который сыграет со столичным КПРФ-2, определится 22 мая в 19:00 мск в Туле - на площадке многофункционального спортивного комплекса «Тулица».