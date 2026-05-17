В Тульской области объявлено метеопредупреждение из-за жары.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 18 по 22 мая на территории Тульской области прогнозируется аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха будет превышать климатическую норму на 7 градусов и более. Максимальные дневные значения могут достичь 30–32 градусов тепла.

В связи с этим ГУ МЧС России по Тульской области напоминает о правилах безопасности в условиях высокой температуры. Рекомендуется носить лёгкую одежду из натуральных тканей, обеспечивающую воздухообмен, избегать интенсивных физических нагрузок, передвигаться не спеша и чаще находиться в тени. Важно употреблять достаточное количество жидкости, отдавая предпочтение минеральной воде без газа.

Также стоит соблюдать особую осторожность при обращении с огнем: не разводить костры вблизи деревянных построек, кустарников и сухой растительности, не поджигать траву и своевременно убирать с прилегающей территории мусор и строительные отходы. Не следует заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации или происшествия необходимо незамедлительно сообщить об этом в Единую службу спасения по телефону 112