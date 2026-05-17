В Тульской области за прошедшие сутки потушили четыре пожара.

За прошедшие сутки в Тульской области не зарегистрировано чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах.

Сотрудники МЧС России потушили четыре техногенных пожара.

В Туле на Веневском шоссе огонь охватил сарай площадью 60 квадратных метров. К ликвидации привлекались 11 человек и три единицы техники. Пострадавших нет.

В Белеве на улице Голосова горела хозяйственная постройка на девяти квадратных метрах. Работы вели семь спасателей с двумя машинами. Пострадавших нет.

В Кимовске на улице 2-я Луговая загорелся мусорный контейнер на площади два квадратных метра. С возгоранием справились четыре человека и одна единица техники. Пострадавших нет.

В посёлке Ленинский в садовом товариществе «Ласточка-2» на 2-м проезде огонь повредил дачу на шести квадратных метрах. Тушили восемь огнеборцев с двумя автомобилями. Пострадавших нет.

Также спасатели МЧС России выезжали на ликвидацию последствий четырёх дорожно-транспортных происшествий: два случая зафиксированы в Заокском районе, по одному — в городе Новомосковске и Узловском районе.