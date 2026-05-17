В Тульской области на 11% снизилась смертность от употребления алкоголя.

За последний год в Тульской области смертность, связанная с алкоголем, сократилась на 11%.

По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), уровень потребления алкоголя в регионе остается сравнительно низким — от 2 до 4 литров чистого спирта на одного жителя в год. Этот показатель существенно ниже, чем в субъектах, лидирующих по данному параметру: в Ненецком, Еврейском и Чукотском автономных округах потребление достигает 14–18 литров на душу населения.

Согласно статистике, к самым «трезвым» территориям России относятся республики Северного Кавказа, Ставропольский край, Тува и Москва.