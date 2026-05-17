Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 мая 2026 9:00

В Тульской области на 11% снизилась смертность от употребления алкоголя

Регион входит в число территорий с низким уровнем потребления спиртного
Михаил КОРЕНЮГИН
В Тульской области на 11% снизилась смертность от употребления алкоголя.

В Тульской области на 11% снизилась смертность от употребления алкоголя.

Фото: Алексей ФОКИН.

За последний год в Тульской области смертность, связанная с алкоголем, сократилась на 11%.

По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), уровень потребления алкоголя в регионе остается сравнительно низким — от 2 до 4 литров чистого спирта на одного жителя в год. Этот показатель существенно ниже, чем в субъектах, лидирующих по данному параметру: в Ненецком, Еврейском и Чукотском автономных округах потребление достигает 14–18 литров на душу населения.

Согласно статистике, к самым «трезвым» территориям России относятся республики Северного Кавказа, Ставропольский край, Тува и Москва.