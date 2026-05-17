В Тульском кремле прошел фестиваль северной ходьбы «Кольцо Победы»

В Тульском кремле прошёл фестиваль северной ходьбы «Кольцо Победы». Фото: Алексей ФОКИН.

На территории Тульского кремля состоялся фестиваль северной ходьбы под названием «Кольцо Победы». В мероприятии приняли участие свыше 300 человек самого разного возраста — от 5 до 87 лет. Всем участникам предстояло пройти дистанцию протяженностью 1300 метров.

Организаторы подготовили для гостей насыщенную программу: звучали песни военных лет, работали спортивные площадки, прошел конкурс детских рисунков на асфальте, а также были показаны танцевальные номера. Массовый старт состоялся под легендарную композицию «День Победы».

Завершился фестиваль торжественной церемонией награждения: победители и призеры спортивной эстафеты получили заслуженные награды.